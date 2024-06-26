Как ухаживать за ногами летом, чтобы салонный педикюр жил дольше

Лето для многих из нас — это время, наполненное солнцем и прогулками, а для отдельных счастливчиков — морем и песком. Кому не нравится проводить день в парке или на пляже, нежась на солнце? А знаете, кто этого не любит? Ваши ноги. В жаркие летние месяцы им приходится несладко, где бы вы ни находились — в мегаполисе или маленьком городке у моря. Чтобы ваши ноги выглядели красиво и чувствовали себя превосходно, вот семь советов по уходу за ними летом, которые вам необходимо знать. Кстати, и салонный педикюр так «проживет» дольше.

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Ледяные ванночки для ног

После особенно жаркого дня ваши ноги могут опухнуть или болеть. Точно так же, как вы смачиваете руки в холодной воде, если у вас затекли пальцы и вы не можете снять кольца, вашим ногам тоже полезны холодные водные процедуры.

«Замочите ноги в миске с ледяной водой на 5—10 минут, и вскоре они почувствуют себя отдохнувшими и вернутся к своему обычному размеру. Вытрите их насухо полотенцем, а затем увлажните, чтобы сохранить их мягкость и эластичность», — объясняет косметолог Ирина Созинова. При необходимости используйте дополнительные средства для увлажнения и питания ступней, если кожа на них сильно пересушена — летом это довольно частая история".



Избегайте ходить босиком

Да, ходить босиком очень полезно для массирования ступней. Но только в том случае, если вы топчетесь по морским камням или используете специальный тренажерный коврик.

«Если вы не находитесь дома, всегда надевайте обувь, когда выходите на улицу. Ваши ноги могут испачкаться, подхватить всевозможные микробы или грибковые инфекции, не говоря уже о том, что в разгар лета они могут банально обгореть на горячей земле или раскаленном асфальте», — рассказывает Ирина.



Купите водонепроницаемую обувь

Если вы часто занимаетесь активным отдыхом на воде, например, греблей на каноэ, каякингом, серфингом, кайтингом или дайвингом, приобретите пару специальной обуви. Тапочки из неопрена помогут защитить ваши ноги при контакте с песком и каменистыми поверхностями, а также обеспечат лучшую устойчивость и сцепление с неровной или скользкой поверхностью.

Нанесите солнцезащитный крем

Когда вы наносите солнцезащитный крем, не забывайте о ногах! Вы же защищаете лицо, шею, ноги, руки и тело. Ноги нуждаются в такой же защите от солнца, как и остальные части тела, тем более, если вы носите короткие платья и юбки.

Отшелушивание

Используйте пемзу или пилочку для ног, чтобы счистить все огрубевшие участки кожи на подошвах ног. Летом в жару принято носить открытую обувь, но это может сделать ваши ноги и более восприимчивыми к огрубению кожи.

«Наиболее уязвимые места — пятки, боковые стороны и нижняя часть большого пальца», — говорит Ирина.



Не живите в тапочках-шлепках

Когда на улице до смешного жарко, практически невозможно представить, что вы будете носить на ногах что-то еще, кроме тапочек-вьетнамок.