Chanel Couture осень 2024: первая коллекция бренда без Виржини Виар

Показ haute couture Chanel на этот раз проходил в непривычной обстановке — в оперном дворце Гарнье. Обычно для показов этого бренда арендуется Гран-Пале, но из-за подготовки к Олимпийским соревнованиям по фехтованию пришлось искать новое место. Французский режиссёр Кристоф Оноре переосмыслил оперный театр для этого случая, предложив гостям прогуляться по коридорам, украшенным красным бархатом, словно настоящим зрителям оперы, в которой почти ничего не менялось за последние 150 лет.

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Не прошло и трёх недель с тех пор, как стало известно об уходе Виржини Виар с поста арт-директора Chanel. Она заняла этот пост сразу после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году. Однако, как сообщили представители дома моды, коллекция, представленная сегодня, уже была создана Студией моды Chanel. Команда дизайнеров вдохновлялась местом проведения показа. Первый выход на подиум — это впечатляющий оперный плащ из чёрной тафты с воротником-жабо, обрамляющим лицо модели Виттории Черетти. Её волосы были элегантно собраны назад чёрным бантом. Закрывала показ Анджелина Кендалл в роли невесты в белом платье из тафты, силуэт которого напоминал пышный свадебный наряд принцессы Дианы. Эти образы были одновременно игривыми и драматичными. Помимо этого, на подиуме было представлено мятно-зелёное платье-трапеция из тафты, держащееся на чёрных бантах на плечах и надетое поверх короткого чёрного комбинезона из трикотажа.

Классические костюмы-двойки Chanel были представлены в обновлённом виде: из твида цвета соли с перцем с вышивкой кисточками или бахромой на манжетах и подолах. Также в коллекции были костюмы в ярких ювелирных тонах, украшенные цветными камнями-кaбoшонами. Пальто-халат с двубортной застёжкой стало отличным полотном для демонстрации разноцветного текстурного твида. Банты повторяющимся мотивом украшали юбку из бронзового кружева и чёрное платье-пальто. Некоторые образы украсили и перья, поселившись на вечернем плаще, надетом поверх длинного розового платья-рубашки. Многие ткани были подобраны так, чтобы эффектно блестеть под светом театральных софитов.

В Chanel сейчас антракт — новый арт-директор ещё не назначен, и сроки его появления неясны. За пределами оперы Гарнье можно с уверенностью сказать, что каждый показ haute couture на этой неделе — это своего рода прослушивание на вожделенную должность. Ну а в этой коллекции были представлены красивые наряды, которые обязательно найдут отклик у клиентов, а игривые банты для волос и босоножки с кристальными каблуками мы наверняка увидим на всех модных инфлюенсерах.