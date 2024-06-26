Пластический хирург рассказал, какую операцию сделал Дима Билан

Отметивший в этом году 42-й день рождения Дима Билан хорошо выглядит для своих лет. Пластический хирург Сергей Свиридов уверен, что пластические операции певец не делал.

Впрочем, об этом заявляет и сам Билан. Он говорил, что сохранять молодость ему помогают физические нагрузки.

«Дима Билан действительно выглядит идеально. Он молодец, что следит за собой и могу подтвердить его слова о том, что к пластическим операциям он не прибегал», - сказал хирург, его слова цитирует издание «Страсти».



Но певец отрицает, что прибегает к косметологическим процедурам. Свиридов же видит признаки того, что Диме Билану делали контурную пластику скул.

«Например, видна контурная пластика в области скул, которая приводит к увеличению их объема, формированию треугольного лица. В скулы вводится либо собственный жир, либо гиалуроновая кислота», - сказал пластический хирург.



Он отметил, что эта процедура даёт юношескую полноту в средней зоне лица. Также ясно видно, что Билан регулярно делает уколы красоты и фототерапию, чтобы сохранить гладкость кожи.

«Возрастные изменения, такие как морщины, гравитационный птоз, сосуды в области крыльев носа, скрыты у певца под косметологическими процедурами», - добавил хирург.



А вот своё тело Дима Билан поддерживает без всяких операций. Он ходит в спортзал и соблюдает режим питания.

Недавно Билан предложил Лолите Милявской «замутить» детей. А в начале июня певец попал на обложку журнала «Москвичка».