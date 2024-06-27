Наоми Кэмпбелл показала, с чем нужно носить кутюр от Chanel

Наоми Кэмпбелл присоединилась к Керри Вашингтон, Грете Гервиг, Кире Найтли и Ванессе Паради на кутюрном показе Chanel осень-зима 2024 в Париже — первом после ухода креативного директора Виржини Виар.

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Для создания своего образа супермодель обратилась к архивам, надев украшенный блёстками комплект из жакета и юбки сезона осень-зима 2022 года. К нему она добавила массивные чёрные солнцезащитные очки и пару серебряных серёжек в тон кутюру.

Изначально Кэмпбелл сочетала свой образ с чёрными туфлями на ремешках, но после показа она переобулась во что-то более удобное. Выходя из отеля Ritz, Наоми была в фиолетовых Nike Air Jordans, создав резкий контраст между высокой модой и улицей. Модель не в первый раз сочетает классические кроссовки с более женственным нарядом. В феврале 2023 года она посетила мероприятие JPMorgan Chase в Майами, надев белое платье-рубашку с розовыми Jordans. Икона без предрассудков!