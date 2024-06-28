Косметолог ответила Милонову насчет увеличения губ

Только медицинский работник может проводить процедуру увеличения губ с помощью филлеров, сказала НСН врач-дерматолог Татьяна Егорова.

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В эстетической косметологии запрос каждой пациентки индивидуален, что делает нецелесообразным создание единых регламентов для процедур, заявила в интервью НСН врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что увеличивать губы могут только квалифицированные специалисты, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам депутата, также следует установить регламент проведения процедуры, иначе некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы». Однако Егорова лишь частично согласилась с мнением Милонова.

«На мой взгляд, все должно происходить только под присмотром медработника. Нормальный врач отговорит пациентку, чтобы она лишнего себе не вколола, если что-то пойдет не так – поможет. Но как создавать допустимый регламент? Если добавить 20% к объему тем, у кого от природы пухлые губы либо тем, у кого губы тонкие – получим разный результат. Чтобы изменись стандарты красоты, нужно по телевидению пропагандировать другие образы, общественное восприятие зависит от СМИ», - заявила она.



Как добавила собеседница НСН, увеличение губ у грамотного специалиста безопасно, такая процедура почти не имеет противопоказаний.

«Филлеры противопоказаны только людям с постоянным рецидивирующим герпесом и силиконом в губах. При увеличении губ есть риски – неправильное введение, попадание в артерию, некроз. Но профессиональный врач подобные нежелательные последствия быстро устраняет», - резюмировала она.



Ранее врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирана рассказала «Радиоточке НСН», что косметологический рынок в России демонстрирует рост за счет предоставления новых услуг, но в топе остаются инъекции ботулотоксина и филеры.