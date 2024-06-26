Хирург оценила лицо и тело Виктории Бони после операции

В августе 2023 года теледива Виктория Боня сделала пластическую операцию на лицо за 28 миллионов рублей, что вызвало огромный ажиотаж в Сети. Делала она ее у известного в звездных мировых кругах хирурга Чиа Чи Као. Затем Боня долго не показывала глаза, скрывая их очками. Ну и в один прекрасный день все же сделала это. Прошел почти год, но в социальных сетях продолжают активно обсуждать «обновленную» Боню. Многие считают, что результаты операции спустя 10 месяцев могли бы быть и лучше. Когда ведущая только появилась после пластики на людях в конце прошлого года, у нее с трудом двигалась верхняя губа, да и лицо было не очень подвижным. Фанаты испугались, что Виктория останется с таким лицом на всю жизнь. Но, кажется, ситуация поменялась. О том, стоила ли игра свеч и каковы сейчас результаты операции, нам рассказала пластический хирург.

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По словам специалиста, результат от проделанной работы уже виден довольно хорошо. Как объяснила хирург, если при взгляде на человека явно видно, что лицо стало лучше, но не ясно, что именно изменилось, то операция сделана качественно. При этом врач не скрывает, что после подобных хирургических вмешательств действительно может возникнуть так называемый эффект неподвижных губ.

«Первое время после операций на среднюю треть лица, где установлены имплантаты, может быть легкое нарушение чувствительности и нервной проводимости. Губа может не двигаться до полугода. Потом все восстанавливается, — говорит пластический хирург София Казарян. — Такой срок считается нормой».



При этом Казарян подчеркнула необходимость реабилитационных процедур, чтобы ускорить процессы нормализации нервной проводимости.

Сейчас губа у Бони уже «ожила», хотя и не до конца: еще нужно время. По слухам, Виктория проходила ряд восстановительных процедур.

Что интересно, обсуждению в социальных сетях подвергается не только лицо светской львицы, но и ее ягодицы. Многие уверены: Боня даже здесь сделала пластику. Ну а что же думает специалист?

По словам доктора, существует три способа увеличить ягодицы: введение собственного жира, установка имплантатов, инъекции на основе гиалуроновой кислоты. Проанализировав видео, где телеведущая выходит из машины в обтягивающем мини-платье, эксперт выразила сомнение в том, что было хирургическое вмешательство.

«Если бы она сделала пластику ягодиц, об этом бы трещал весь Интернет и ее хирург говорил бы об этом. Плюс она выходит из машины, а при имплантации ягодиц есть ограничения — нельзя сидеть месяц», — поделилась специалист.



Версия о введении собственного жира, по мнению врача, тоже нежизнеспособна:

«Если бы делали такую операцию, то доводили бы все до идеала: сделали бы узкую талию, максимально выточили весь жир с живота и боков, да и нет у нее такого количества жира, чтобы добиться огромных форм».



Так что же могло повлиять на изменение формы ягодиц? Кажется, секрет раскрыт.