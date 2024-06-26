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Россиянкам перечислили самые модные вещи на лето

Стилист Ирина Эриксон перечислила россиянкам самые модные вещи на лето 2024 года. Соответствующие материал публикует «Москва 24».

Специалист перечислила самые модные вещи на лето
©  Lenta.ru

Специалистка рассказала, что в текущем сезоне популярными стали три тенденции — ручной труд, женственность и ретро. Эксперт посоветовала выбрать топ в технике кроше.

«В этой модели одновременно соединяются все тренды. Причем сшита она может быть даже не идеально, но от этого еще больше кажется, что в ней заключено тепло человеческих рук», — уточнила Эриксон.

Помимо этого, женщина обратила внимание на топы из трикотажа или нетянущихся материалов с открытыми плечами.

«Очень востребованы топы с воланами, драпировками, рюшами. И во всем этом великолепии особую нишу занимают модели со свисающими воланами разной длины», — подчеркнула стилистка.

Кроме того, собеседница посоветовала носить майки-алкоголички разной длины из простой гладкой ткани или в рубчик.

«Надо отметить, что мода в 2024 году допускает большие вольности, поэтому в качестве топа можно носить даже верх от купальника спортивного вида. Но он не должен быть крошечным. Либо можно надеть бандо», — заявила Эриксон.

Среди прочего, стилистка отметила актуальность базовых маек, которые стоит носить поверх других маек, льняных жилеток и топов-корсетов.

«Но в этом году стоит выбирать именно модели из денима. Это еще один мощный тренд настоящего времени», — заключила она.

Ранее в июне россиянки раскрыли плату за красоту. По данным аналитиков, в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Так, например, за маникюр им приходится платить от 1700 рублей, а за педикюр — 1000 рублей.