Специалист перечислила самые модные вещи на лето

Стилист Ирина Эриксон перечислила россиянкам самые модные вещи на лето 2024 года. Соответствующие материал публикует «Москва 24».

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Специалистка рассказала, что в текущем сезоне популярными стали три тенденции — ручной труд, женственность и ретро. Эксперт посоветовала выбрать топ в технике кроше.

«В этой модели одновременно соединяются все тренды. Причем сшита она может быть даже не идеально, но от этого еще больше кажется, что в ней заключено тепло человеческих рук», — уточнила Эриксон.



Помимо этого, женщина обратила внимание на топы из трикотажа или нетянущихся материалов с открытыми плечами.

«Очень востребованы топы с воланами, драпировками, рюшами. И во всем этом великолепии особую нишу занимают модели со свисающими воланами разной длины», — подчеркнула стилистка.



Кроме того, собеседница посоветовала носить майки-алкоголички разной длины из простой гладкой ткани или в рубчик.

«Надо отметить, что мода в 2024 году допускает большие вольности, поэтому в качестве топа можно носить даже верх от купальника спортивного вида. Но он не должен быть крошечным. Либо можно надеть бандо», — заявила Эриксон.



Среди прочего, стилистка отметила актуальность базовых маек, которые стоит носить поверх других маек, льняных жилеток и топов-корсетов.

«Но в этом году стоит выбирать именно модели из денима. Это еще один мощный тренд настоящего времени», — заключила она.



Ранее в июне россиянки раскрыли плату за красоту. По данным аналитиков, в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Так, например, за маникюр им приходится платить от 1700 рублей, а за педикюр — 1000 рублей.