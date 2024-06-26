Мбаппе задал новый модный тренд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе неожиданно задал новый модный тренд у болельщиков. Об этом сообщает New York Times.

На одной из игр Евро-2024 футболист получил перелом носа, из-за чего ему приходится выходить на поле в специальной маске для лица. Журналисты заметили, что вслед за спортсменом в аналогичных масках на матчи принялись приходить и болельщики. На стадионах заметили мужчин как в черных масках, так и в масках в цветах флага Франции.

Кроме того, в упомянутом аксессуаре поклонники Мбаппе также принялись публиковать фотографии в соцсетях.

Мбаппе получил перелом носа в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.