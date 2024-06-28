Агата Муцениеце показала свое лицо – жертву пластической хирургии

Уже несколько месяцев в сети обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Сначала публика была уверена, что пара изображает влюбленность, чтобы привлечь к себе внимание поклонников. Артисты даже сыграли возлюбленных на ежегодной премии RU.TV, завершив свой номер на сцене страстным поцелуем. Однако, вопреки мнению зрителя, их отношения продолжились дальше.

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Агата впустила нового мужчину в свой дом и даже познакомила его с детьми от брака с Павлом Прилучным. Кроме того, Муцениеце часто начала ездить в Питер. Хоть актриса и говорит, что в северной столице у нее много работы, бдительные поклонники понимают, что Чуйков находится тоже там. Подписчики экс-супруги Прилучного отметили, что она стала выглядеть свежее и счастливее. Многие даже отметили, что видели её такой яркой последний раз ещё до развода с Павлом.

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Однако на днях Агата снова сумела шокировать зрителя своим видом. Девушка выложила ужасную фотографию. Глаз и бровь у Муцениеце заплыли, губы распухли и стали больше похожи на объект неудачной пластической операции. К счастью, это оказался просто грим. Сейчас актриса участвует в съемках сериала «Тур с Иванушками». Девушка не раскрывает никаких деталей сюжета, поэтому подписчикам остается только гадать, для чего нужен был такой необычный и даже пугающий образ.