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Изуродованное лицо и раздутые губы: Агата Муцениеце показала свое лицо – жертву пластической хирургии

Уже несколько месяцев в сети обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Сначала публика была уверена, что пара изображает влюбленность, чтобы привлечь к себе внимание поклонников. Артисты даже сыграли возлюбленных на ежегодной премии RU.TV, завершив свой номер на сцене страстным поцелуем. Однако, вопреки мнению зрителя, их отношения продолжились дальше.

Агата Муцениеце показала свое лицо – жертву пластической хирургии
© РИА Новости

Агата впустила нового мужчину в свой дом и даже познакомила его с детьми от брака с Павлом Прилучным. Кроме того, Муцениеце часто начала ездить в Питер. Хоть актриса и говорит, что в северной столице у нее много работы, бдительные поклонники понимают, что Чуйков находится тоже там. Подписчики экс-супруги Прилучного отметили, что она стала выглядеть свежее и счастливее. Многие даже отметили, что видели её такой яркой последний раз ещё до развода с Павлом.

© Popcake.tv

Однако на днях Агата снова сумела шокировать зрителя своим видом. Девушка выложила ужасную фотографию. Глаз и бровь у Муцениеце заплыли, губы распухли и стали больше похожи на объект неудачной пластической операции. К счастью, это оказался просто грим. Сейчас актриса участвует в съемках сериала «Тур с Иванушками». Девушка не раскрывает никаких деталей сюжета, поэтому подписчикам остается только гадать, для чего нужен был такой необычный и даже пугающий образ.

Тренды
Агата Муцениеце
Иван Чуйков
Пластические операции