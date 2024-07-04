Реально ли снять гель-лак дома, не повредив ногти

Гель-лак стал невероятно популярным благодаря своей долговечности и стойкости. Но что делать, когда нужно снять гель-лак, а визит в салон невозможен?

© dreamstime.com

Многие задаются вопросом, можно ли безопасно удалить гель-лак в домашних условиях без повреждения ногтевой пластины. Ответ – да, это возможно. Важно лишь следовать правильной технике и использовать подходящие инструменты и материалы. Подробнее –в материале "Рамблера".

Для безопасного снятия гель-лака понадобятся:

Ацетон или средство для снятия гель-лака: лучше использовать специализированные средства, которые содержат меньше агрессивных веществ, чем чистый ацетон.

лучше использовать специализированные средства, которые содержат меньше агрессивных веществ, чем чистый ацетон. Ватные диски: их нужно разрезать на четвертинки для удобства.

их нужно разрезать на четвертинки для удобства. Фольга: нарежьте небольшие квадраты, чтобы обернуть ими кончики пальцев.

нарежьте небольшие квадраты, чтобы обернуть ими кончики пальцев. Палочка для кутикулы: деревянная или металлическая.

деревянная или металлическая. Бафик: для аккуратного полирования поверхности ногтя после удаления гель-лака.

для аккуратного полирования поверхности ногтя после удаления гель-лака. Увлажняющее масло для кутикулы: для ухода за ногтями после процедуры.

Шаги для безопасного снятия гель-лака

1. Подготовка

Прежде чем начинать процесс снятия, подготовьте все необходимые материалы и найдите удобное место для работы. Важно работать в хорошо проветриваемом помещении, так как ацетон имеет сильный запах.

2. Снятие верхнего слоя

Используйте бафик или пилку для ногтей, чтобы аккуратно снять верхний блестящий слой гель-лака. Это позволит ацетону легче проникнуть и размягчить гель-лак.

3. Пропитка ацетоном

Пропитайте ватные диски ацетоном или специальным средством для снятия гель-лака. Затем приложите их к ногтям и оберните каждый палец фольгой. Это поможет удерживать тепло и ускорит процесс размягчения гель-лака.

4 бьюти-приема, которые вредят ногтям и коже

4. Ожидание

Оставьте фольгу на пальцах на 10-15 минут. За это время гель-лак должен размягчиться. Важно не спешить и дать ацетону подействовать.

5. Удаление гель-лака

Аккуратно снимите фольгу и ватные диски с одного пальца. Используйте палочку для кутикулы, чтобы осторожно снять размягченный гель-лак. Если гель-лак не снимается легко, оберните палец фольгой снова и подождите еще несколько минут.

6. Завершение

После удаления гель-лака используйте бафик, чтобы аккуратно отполировать поверхность ногтей. Нанесите увлажняющее масло для кутикулы и хорошо вотрите его в ногти и кожу вокруг.

Полезные советы

Не спешите: процесс требует времени и терпения. Спешка может привести к повреждению ногтевой пластины. Не используйте металлические инструменты грубо: это может повредить ноготь. Увлажняйте: после процедуры увлажнение ногтей и кутикулы особенно важно, так как ацетон сильно высушивает кожу и ногти.

Снятие гель-лака в домашних условиях возможно и может быть безопасным, если следовать правильной технике и использовать подходящие материалы. Важно помнить о необходимости увлажнения и ухода за ногтями после процедуры, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

Ранее мы писали, как стригли ногти до появления ножниц.