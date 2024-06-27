Можно ли использовать солнцезащитный крем с истекшим сроком годности

Повреждение кожи от солнца увеличивает риск развития рака кожи, появления морщин и возрастных пятен. Эксперты из клиники Май в США рассказали, можно ли использовать солнцезащитный крем с истёкшим сроком годности.

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Солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30 минут может защищать кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Наносить его нужно даже в пасмурные дни и обновлять защитный слой каждые два часа. Крем необходимо наносить обильно на все открытые участки кожи, включая губы, кончики ушей, тыльную сторону рук и шею.

Как правило, солнцезащитные кремы сохраняют свою первоначальную эффективность в течение как минимум трёх лет. На некоторых средствах указан срок годности — когда он прошёл, его лучше выбросить, поскольку никакого толка от него уже не будет.

Если вы покупаете солнцезащитный крем, у которого нет срока годности, напишите дату покупки на флаконе. Выбросьте бутылку, когда пройдёт три года с момента приобретения средства.

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