Как отличить искусственную кожу от натуральной

При выборе изделий из кожи многие сталкиваются с вопросом: как отличить натуральную кожу от искусственной? В этой статье "Рамблер" рассмотрит основные признаки, которые помогут сделать правильный выбор и избежать подделок.

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Визуальные признаки

Текстура

Натуральная кожа имеет нерегулярную текстуру с мелкими порами и неровностями. Искусственная кожа обычно выглядит слишком идеально, ее поверхность более ровная и однородная.

Обратная сторона

У натуральной кожи обратная сторона ворсистая, напоминающая замшу. Искусственная кожа с обратной стороны часто имеет тканевую или пластиковую основу.

Края

Если у изделия есть необработанные края, обратите внимание на их состояние. У натуральной кожи края могут быть слегка рваными и нерегулярными, в то время как у искусственной кожи они будут аккуратно обрезанными и ровными.

Тактильные признаки

Мягкость и эластичность

Натуральная кожа мягкая на ощупь и легко согревается от тепла рук. Она также эластична и быстро восстанавливает форму после сжатия. Искусственная кожа чаще всего жестче и не так легко согревается.

Поры и текстура на ощупь

Проведите пальцем по поверхности кожи. Натуральная кожа будет ощущаться слегка неровной из-за присутствия пор и естественной текстуры. Искусственная кожа на ощупь более гладкая.

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Запах

Натуральная кожа имеет характерный запах, который трудно подделать. Этот запах можно описать как глубокий и насыщенный, он напоминает запах животных. Искусственная кожа, напротив, часто имеет химический запах, связанный с используемыми при производстве материалами.

Как проверить натуральность кожи

Водный тест

Нанесите каплю воды на поверхность кожи. Натуральная кожа впитает воду в течение нескольких секунд, что вызовет потемнение участка. Искусственная кожа, как правило, не впитывает воду, и капля останется на поверхности.

Тепловой тест

Поднесите изделие к источнику тепла, например, к теплу рук или слабому потоку теплого воздуха. Натуральная кожа быстро согревается и сохраняет тепло. Искусственная кожа не реагирует так же быстро и остается холодной.

Ценовой тест

Натуральная кожа обычно дороже искусственной из-за процесса производства и качества материала. Если цена кажется слишком низкой для изделия, которое должно быть сделано из натуральной кожи, это может быть сигналом к тому, что перед вами подделка.

Использование огня

Этот метод следует использовать с осторожностью. Натуральная кожа при поднесении к огню обугливается и пахнет горящими волосами. Искусственная кожа плавится и издает запах пластика.

Отличить натуральную кожу от искусственной можно, если знать основные признаки и методы проверки. Внимательно осматривайте, трогайте и нюхайте изделие, чтобы убедиться в его подлинности. Если у вас есть сомнения, обратитесь к специалисту или приобретайте изделия только у проверенных продавцов.

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