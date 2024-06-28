Эксперт озвучил ошибки в уходе за волосами на море

Как спасти волосы от вредного влияния морской воды? Своим мнением поделилась врач-трихолог Ольга Кохас. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Солнце и морская соль опасны для здоровья волос. Некоторые люди совершают ошибку, не ополаскивая голову пресной водой после купания в море. Соль вытягивает собственную влагу волоса. В результате волосы становятся сухими и ломкими, сказала трихолог.

Еще одна ошибка – покрывать волосы маслом для защиты от солнца. Масло не питает волосы. Оно гигроскопично, поэтому поглощает собственную влагу волос, заключила Ольга Кохас.