Тихая роскошь без громких трат. Как одеваться в стиле old money

Что нужно знать о долгосрочном фэшн-тренде? Как одеваться дорого и не разориться? Разбираемся с экспертом.

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Стиль old money продолжает свой путь по подиумам и шкафам модниц. Так что можно сказать, что этот тренд ещё задержится. Когда-то old money помогал наследникам богатых семей демонстрировать свой статус и финансовое превосходство. Теперь же этот стиль - олицетворение сдержанности, комфорта и элегантности. Как внедрить его в свой гардероб, если никто не оставил вам внезапного наследства, рассказывает стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова в новом выпуске проекта "Короче, Омск".

- Однозначно элементы тихой роскоши смогут визуально обогатить ваш гардероб. Идея стиля состоит в том, чтобы передать через одежду ощущение гармонии, спокойной уверенности в себе и, конечно же, благополучия, - отмечает Виктория Клочкова.



Каковы ключевые элементы стиля old money? Нужно ли одеваться в шелка с головы до ног? Уместен ли в стиле old money принт в горошек? Смотрите в видео!

Полноценный образ состоит не только из комплекта одежды, и ранее стилист рассказывала, как выбрать сумку и другие аксессуары. Также важно обращать внимание на то, что скрыто: неправильно подобранное нижнее бельё может вас подвести.