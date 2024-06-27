Терапевт Лапа: в жару необходимо следить за водно-солевым балансом

Если жарким летом человек замечает на своей коже сыпь, покраснение и волдыри, у него, вероятно, есть аллергия на солнце. Об этом сообщила врач-дерматолог Мадина Байрамукова.

По словам эксперта, чтобы предотвратить такую реакцию на солнце, за 20–30 минут до выхода на улицу нужно нанести на кожу солнцезащитный крем и обновлять его каждые два часа.

В жаркие дни рекомендуется носить легкую одежду, которая закрывает большую часть тела. Кроме того, следует пользоваться широкополыми шляпами и солнцезащитными очками.

— Некоторые витамины и добавки, такие как витамины C и E, могут помочь защитить кожу от вредного воздействия солнца, — отметила дерматолог.

Байрамукова подчеркнула, что в случае проявления симптомов аллергии необходимо выпить антигистаминные препараты. Также хорошо помогают мази или кремы на основе кортикостероидов, передает портал «Узнай.ру».

В столичный регион вернулась жаркая погода, которая увеличит солнечную активность. Особенно важно позаботиться о здоровье кожи, поскольку отказ от SPF-крема может обернуться негативными последствиями. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Ольга Содель.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала, как загорать на солнце без вреда для кожи. По ее словам, существует шесть фототипов, представителям которых необходимо разное время для безопасного загара.