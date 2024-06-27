Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, почему решилась на пластическую операцию

Вчера экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что решилась на пластическую операцию. Таким образом девушка планирует избавиться от последствий двух беременностей.

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С помощью коррекции питания и спорта полностью устранить изъяны у Ирины не получилось: оба раза она прилично набирала вес, а потому кожа на животе растянулась. Убрать ее можно, говорила она ранее, только хирургическим путем — и в итоге записалась на операцию.

«Думаю, в этом вопросе любая девочка поддержит меня, так как я еще молодая и хочу наслаждаться своим телом, а не прятать кожу под высокими трусами».



Вмешательство обойдется Ирине в приличную сумму. На этот шаг она пошла осознанно, поскольку доверяет одному-единственному врачу. Сегодня она рассекретила его. Чудо-доктором оказался ранее замешанный в громком скандале пластический хирург Вардан Хачатрян.

Около двух лет назад несколько клиенток заявили, что доктор душил их во время наркоза и лез в трусы. Тогда девушки пожаловались Алане Мамаевой, а она, в свою очередь, выслушав обе стороны, встала на защиту пострадавших и написала заявление в прокуратуру. Следом в личном блоге Алана поделилась историями жертв Хачатряна. Хирург все отрицал, а потом и вовсе подал на Алану в суд. Он заявил, что блогер опорочила его честь ложной информацией в соцсетях. Пожаловавшихся ей пациенток он также обвинил в сговоре с Мамаевой.

По всей видимости, Ирина Пинчук тоже посчитала обвинения в адрес Вардана ложью (или вообще не в курсе этой темной истории) и потому в эти минуты уже находится в его московской клинике и готовится к операции. Говорит, что пока всем довольна — особенно отдельной палатой.

Очень надеемся, что у Ирины все пройдет без сучка и задоринки.