Зебра - как носить самый актуальный животный принт

Как принт чаще всего ассоциируется с летним гардеробом? Пожалуй, горошек или мелкие цветочки... Но в этом сезоне всё изменилось. На смену традиционному принту пришёл смелый анималистичный. Леопардовый, зебровый или змеиный узоры стали настоящим must-have в гардеробах модниц. Хотя «животные» принты переживали свое возражение уже пару сезонов назад, многие всё ещё считают их вульгарными и избегают. А зря! Ведь их можно очень изящно интегрировать в свои образы. Даже те, кто предпочитает носить базу, смогут легко освоить этот тренд. Леопардовый принт уже стал классикой, поэтому этим летом всё внимание приковано к зебре. Рассказываем, как носить этот тренд прямо сейчас.

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Несмотря на то, что леопардовый принт остается одним из самых популярных трендов, в этом сезоне в моду вошла зебра. Многие бренды включили зебровый принт в свои коллекции. Например, Jacquemus представил новую коллекцию, в которой можно найти топы, юбки, пальто и аксессуары с чёрно-белыми полосками. Nina Ricci предлагает интересное акцентное платье, а бренд Ulla Johnson — черно-белые брюки. Но как правильно стилизовать зебру? Поверьте, этот черно-белый узор можно легко вписать как в повседневные, так и в вечерние образы.

Самый простой способ создать стильный образ — выбрать акцентные аксессуары или обувь. Этот совет особенно подойдёт тем, кто предпочитает минималистичные наряды. К простому платью в спокойных тонах можно подобрать сумку с принтом «зебра» или туфли-лодочки. Ещё один вариант — сочетать простой верх с необычным низом - это могут быть брюки, джинсы, юбки или даже шорты.

Вы можете использовать принт зебры не только в качестве аксессуара, но и как основу для наряда. Когда-то одежда с анималистичными принтами считалась безвкусной, но сейчас многие дизайнеры рекомендуют облачаться в принты с головы до ног. Присмотритесь к платью с принтом зебры или попробуйте объединить несколько «зебровых» элементов в одном образе. На фоне традиционных летних узоров принт зебры выглядит как никогда свежо и актуально.