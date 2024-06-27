Чем полезна морская косметика

Кажется, искушенных современных красавиц сложно чем-то удивить: в магазинах полно косметики с разными формулами и составами. Но средства на основе натуральных целебных веществ всегда стоят особняком, особенно заметно растет популярность косметики с морскими ингредиентами в составе. Во многом это обусловлено тем, что такая косметика более эффективна по сравнению с синтетической. А все благодаря тому, что активные вещества лучше усваивается организмом, сохраняя всю пользу природы. Николай Ковалев, доктор биологических наук, рассказал о некоторых необычных и удивительных ингредиентах.

Молекулярное сходство

Море и морские ингредиенты имеют максимальную молекулярную близость к организму человека, а потому способны естественным образом восполнить дефицит необходимых микроэлементов или нормализовать процессы, необходимые для сохранения молодости кожи. «Конечно, мгновенного эффекта ждать не стоит, но изменения к лучшему будут постоянными. Улучшится структура кожи, цвет лица, разгладятся мелкие морщинки, а воспаления и раздражение кожи уменьшатся», — объясняет Николай.

Чернила морской каракатицы

Основное свойство чернил каракатицы — антиоксидантная активность. Средства с этим ингредиентом повышают барьерные и защитные функции кожи. В сочетании с массажными движениями, такая косметика оказывает лимфодренажный эффект и способствует уменьшению застойных явлений.

«Чернила каракатицы обладают антибактериальным и противовоспалительным действием, что позволяет использовать средства с ее содержанием даже обладателям чувствительной кожи — и нет, ваше лицо не приобретет нежного голубого оттенка!», — убежден Николай.



Морской виноград

Морской виноград обладает важнейшей функцией — извлекает и накапливает из морской воды макро- и микроэлементы, что делает эту водоросль кладезем всевозможных полезных веществ. Морской виноград препятствует трансэпидермальной потере влаги, помогает клеткам удерживать воду и равномерно распределять ее.

«Кроме увлажнения, морской виноград заживляет кожу и стимулирует синтез гликопротеина и коллагена IV типа, выводит из организма токсичные вещества, успокаивая кожу, предотвращая шелушения и раздражения», — подчеркивает эксперт.



Трепанг

«Морской огурец» или трепанг обладает высочайшей способностью к регенерации: он содержит особые вещества, которые запускают метаболические процессы во всех слоях кожи, способствуя ее обновлению. Экстракт трепанга богат кальцием, белком, сапонином в биодоступной для человека форме.



По словам доктора, «применение средств на основе экстракта трепанга оказывает выраженное тонизирующее и омолаживающее действие и повышает барьерные функции кожи».

Икра морских ежей

Морские ежи — удивительные обитатели океана, икру которого не только употребляют в пищу, но и используют в косметических целях. Икра морских ежей является мощным антиоксидантом, который защищает кожу от фотостарения.