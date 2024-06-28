60-летняя актриса сменила прическу и стала мемом в сети

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна сменила имидж и стала мемом в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

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60-летняя знаменитость появилась на показе Viktor & Rolf в черном смокинге, демонстрируя поклонникам новую стрижку. На размещенных кадрах видно, что телезвезда укоротила волосы и уложила их в небрежную объемную прическу. Вдобавок она надела очки и сделала макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети не оценили новую прическу Ринны и принялись сравнивать ее с физиком Альбертом Эйнштейном, а также продюсером Энди Уорхолом и ее супругом Гарри Хэмлином.

«Прическа смехотворна», «Зачем уродовать себя?», «Вдохновлялась Эйнштейном», — писали они.



В январе Лиза Ринна попала на обложку Cosmopolitan в прозрачном наряде. Знаменитость позировала перед фотографом в комбинезоне с блестящими стразами, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь