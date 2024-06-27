Ирина Безрукова раскрыла, что помогает ей выглядеть молодо в свои 59 лет

Здоровый сон и большое количество чистой воды, в том числе сразу после пробуждения, помогут женщинам в любом возрасте выглядеть молодо, свежо и подтянуто. Об этом kp.ru рассказала бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова, которая отметит 60-летний юбилей в 2025 году.

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«Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь», — дала советы актриса.



По ее словам, поддерживать себя в хорошей форме ей помогают сбалансированное питание и отказ от мучных изделий, жареного, жирного и консервов. Безрукова также поделилась, что иногда устраивает себе разгрузочные дни.

В конце мая Ирина Безрукова рассказала, что на сегодняшний день не состоит в отношениях. При этом она подчеркнула, что очень избирательна и не готова выйти замуж за первого встречного. Она добавила, что для состоявшихся женщин любовь — это дополнительное счастье, которое лишь украшает и без того гармоничную жизнь.