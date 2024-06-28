Меган Фокс вышла на публику в жакете и чулках из сетки

Голливудскую актрису Меган Фокс и музыканта Machine Gun Kelly заметили на свидании. Об этом сообщает People.

© Газета.Ru

Для выхода на публику Меган Фокс предпочла черные чулки из сетки и жакет в полоску. Образ дополнили серебряные украшения и черные босоножки. Machine Gun Kelly надел атласный черный костюм и ботинки на массивной подошве.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.

4 мая стало известно, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили вернуть отношения с помощью психолога. Они уже несколько недель проходят терапию.