Эксперт дал советы, как сделать качественный летний мейкап во французском стиле

Француженки многие десятилетия считаются одними из самых утонченных и элегантных женщин в мире. Ничего удивительного, что тренды макияжа мы подсматриваем именно у них. Основатель российского косметического бренда Инна Богомолова поделилась с нами лайфхаками, как создать мейкап, чтобы вас спрашивали: «Как давно вы вернулись из Парижа?»

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Все внимание на тон

Главный секрет французского макияжа — это повседневная рутина по уходу за кожей. В результате правильного ухода и здорового образа жизни кожа не нуждается в нанесении толстых слоев тона. Наш эксперт поясняет, что уход включает несколько основных элементов:

Очищение

1—2 раза в день, с утра, перед нанесением макияжа, а также вечером перед сном. Но не стоит увлекаться и умываться по много раз в день или использовать чрезмерно агрессивные средства, так как они могут навредить чувствительной коже и спровоцировать усиленную выработку себума (кожного сала).

Питание

Насыщение кожи витаминами и микроэлементами, содержащимися в уходовых средствах, сыворотках, кремах и т. п.

Увлажнение

С помощью кремов, лосьонов, тоников, эмульсий и т. п., в том числе средств, содержащих гиалуроновую кислоту.

Защита

В частности, от солнечных лучей, что особенно актуально летом. SPF-защита есть не только у солнцезащитных кремов, но и у уходовой и декоративной косметики.

Инна:

«Для повседневного макияжа во французском стиле можно обойтись даже только пудрой или консилером. Но в любом случае не забудьте об SPF!»



Можно нанести небольшое количество румян — здоровый румянец выглядит очень естественно для французского летнего мейкапа. Не помешает и немного хайлайтера для эффекта подсвеченной кожи. А без контуринга можно обойтись или сильно им не увлекаться — помним про натуральность.

Акцент на губы

Самый главный акцент макияжа во французском стиле — это, конечно же, губы. Отдайте предпочтение оттенкам красного, алого, винного цвета, можно попробовать бордовый.

«Матовая помада здесь, скорее, не подойдет. Карандаш для подчеркивания объема использовать не нужно — наоборот, нужен более небрежный подход, границы нанесения помады лучше можно размыть», — комментирует Инна.



Как вариант, можно нанести цвет с помощью кисточки или даже пальцев, избегая внешнего контура и уделяя больше внимания центру губ, затем растушевать. Это еще называют эффектом зацелованных губ.

Кстати, необязательно использовать именно помаду, можно попробовать красный блеск. Глянцевый эффект дополнит и освежит летний образ.

Глаза и брови

Для век можно выбрать неброские, нюдовые оттенки. Подберите подходящий вам по цветотипу. После нанесения теней их можно еще дополнительно растушевать, чтобы создать максимально естественный вид. Либо вовсе отказаться от теней.

Инна:

«А вообще тени наносить не обязательно. Можно обойтись только стрелками — лучше тонкими и длинными. Классические черные стрелки сделают взгляд более выразительным».



Тушь для ресниц наносите тонким слоем, но если для вас допустима небрежность — можно и оставить немного комочков или даже создать легкий эффект «паучьих лапок».

Не забудьте про брови. Сильно подкрашивать их не нужно, можно зачесать наверх и закрепить с помощью геля.

Главное, не красить глаза слишком ярко — основной акцент все равно должен остаться на губах. Француженки в этом плане немного консервативны и придерживаются правила одного акцента.