Стилист назвал три простых образа для пляжа

Собраться на пляж — целое мероприятие. Чтобы вы стали главной звездой в предстоящем отпуске, стилист Вероника Петрова предлагает собрать самые трендовые пляжные образы сезона 2024.

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Total white

Монохромный светлый образ спасет вас в любой ситуации на отдыхе. На пляж можно создать наряд с кропом, шортами или короткими велосипедками, а завершить лук — льняной рубашкой оверсайз. Вероника:

«В таком образе можно спокойно доехать до пляжа или же просто прогуляться по набережной, если вам не хочется загорать в этот день».



Топ-платок

Если хочется экспериментов или же внезапно пришлось застирать любимый топ, на помощь придет обычный шелковый платок, которым его легко заменить. Платок отлично сочетается с любым летним низом — от обычных джинсов до шорт из любого материала. Кстати, платок можно использовать и как элемент вечернего образа, просто наденьте вместо шорт струящуюся юбку.

Вязаное платье макси

Горячий тренд лета 2024 — вязаные пляжные платья. Вероника:

«Мой абсолютный фаворит — песочное или молочное платье в пол средней вязки. Оно совсем не теплое, как может показаться, плетение создает эффект шерсти, но оно суперкомфортное в жару».



Платье можно надеть поверх купальника, а можно и на топ, когда вам нужно выйти на набережную.