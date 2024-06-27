Стилист объяснил, с чем сочетать и как носить пышные юбки

Если при словосочетании «юбка из фатина» в голове сразу возникают бальные платья сложной конструкции и пачки порхающих на пуантах балерин, то вы не одиноки. Некоторым эта ткань кажется слишком затейливой для повседневной носки, но на самом деле она невероятно универсальна и может быть более практичной, чем вы ожидаете. Вспомним культовые тюлевые юбки Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» (по-прежнему потрясающие!). Начиная с той, которая была надета в паре с майкой в начальных титрах хитового сериала — и продолжая всеми остальными.

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«Хотя майка по-прежнему остается отличным вариантом, существует огромное количество способов стилизовать юбку из фатина. Для простоты наряда можно использовать боди, футболку, пижамный топ, толстовку или худи. Если вы хотите придать юбке из тюля другое звучание, воспользуйтесь блейзером, рубашкой на пуговицах и украшениями. Что касается обуви, то здесь выбор бесконечен, но не стоит ограничивать свой образ только изящными туфлями и босоножками на каблуке — кроссовки, балетки (ну, разумеется!), ботинки на массивной подошве и лоферы будут более чем достойными партнерами для "балетного" образа», — объясняет стилист Маша Ведерникова. Перечисляем самые интересные способы носить пышную юбку.



Задействуйте свою внутреннюю Кэрри Брэдшоу

Героиня «Секса в большом городе» обожает свои юбки из тюля и даже надела белый вариант в перезагрузке культового сериала. Ее замысловатый образ заставил нас снова влюбиться в этот тренд.

«Другой самый простой вариант — просто песмотрите заново любимые приключения четырех подруг и копируйте образы с пышной юбкой. Все они актуальны и сегодня», — говорит Маша.



Составьте комплект из сочетающихся предметов

Нет ничего плохого в том, чтобы хоть на день почувствовать себя принцессой. Обновите этот вариант Золушки на балу в 21 веке, добавив к нему подходящий топ и аксессуары в стиле рок-н-ролл, если вам хочется больше драйва и задора в образе.

Байкерский шик

Юбки из тюля имеют репутацию милых и похожих на принцесс, но пара толстых ботинок и кожаная куртка помогут сделать их более строгими и придать всему образу хулиганскую нотку.

Усильте декор

«Юбка из тюля, украшенная пайетками, по-настоящему сияет, если дополнить ее поясом из лакированной кожи, остроносыми мюлями, солнцезащитными очками „кошачий глаз“ и овальной сумочкой из ротанга. Шикарный образ для любой летней вечеринки», — убеждена Маша.



Игра контрастов

Стиль preppy всегда шикарен, а блейзер в стиле школьницы или классной дамы и юбка из тюля в пол — удивительно сочетание. Придерживаясь простой цветовой палитры, например, белого и голубого, вы сможете создать целостный образ, особенно в паре с классическими белыми кроссовками или мокасинами.

В паре с любимым свитшотом

Как вам сочетание удобства свитшотов с настроением «давайте включим девочку-девочку»? Возьмите толстовку или худи с собой на улицу вместе с юбкой из тюля и ботильонами, чтобы создать стильный и милый образ, который будет еще и практичным.

С сорочкой на пуговицах

Строгий, но игривый, простой, но кокетливый вариант, который отлично подходит и для офиса, и для ужина с подругами (да, сплетничать о мужиках всегда будет актуально!). Монохром для тех, кто не хочет сильно выделяться из толпы. И контрастные цветовые сочетания для уверенной в себе барышни.

Теннис-кор

Мини-платье из тюля не обязательно должно кричать «балерина». Давайте для разнообразия изобразим слово «теннис», тем более, что это очень актуальный тренд. Попробуйте сочетать юбку со свитером-поло или свитером тонкой вязки с горловиной и сандалиями на платформе или мокасинами, чтобы выглядеть стильно и современно.

С блейзером

Неважно, какая у вас юбка — объемная, гладкая, длинная или короткая, — блейзер мгновенно сделает образ наряднее и строже одновременно. Подумайте о поясе в тон и монохромне для цельного лука.

С уютным объемным свитером

Когда прохладно, юбка из фатина работает так же хорошо, как и в жару, особенно если надеть ее с вязаным свитером поверх рубашки с воротником. Наденьте мокасины и теплые носки. А осенью можно набросить сверху длинное пальто или куртку-бомбер. Или косуху.