54-летняя Кэтрин-Зета Джонс показала, как выглядит в купальнике

Актриса поделилась пляжным настроением. Лето Кэтрин-Зеты Джонс проходит активно. Она много времени проводит на побережье. 54-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру на новом селфи в купальнике. Для дня на пляже Джонс выбрала слитный купальник чёрного цвета с глубоким вырезом.

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Дополнением лука стали большие солнечные очки и шляпа. Актриса рассказывала, что чёрный всегда вдохновлял её на создание стильных образов. Чаще всего наряды именно этого цвета она выбирает для ковровых дорожек. В повседневной жизни Кэтрин-Зета себе не изменяет.

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Поклонники актрисы отметили, что точёная фигура актрисы сопоставима с формами модели. При желании Джонс вполне могла бы стать успешной манекенщицей. Звезда рассказывала, что уже много лет старается питаться правильно, за счёт чего она чувствует себя энергичной, а также поддерживает желаемый вес. В свободное время актриса ходит в зал и занимается пилатесом.