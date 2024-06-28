Выставлять грудь напоказ стало трендом у звезд

Выставлять обнаженную грудь напоказ стало трендом у знаменитостей. На новую тенденцию обратили внимание в New York Post.

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Согласно материалу, звезды все чаще стали появляться на публике в платьях с разрезами и вырезами в области декольте, которые демонстрируют низ бюста. Среди инфлюэнсеров, последовавших тренду, оказались певицы Кэти Перри и Бейонсе, актриса Зендея, блогерша Эмма Чемберлен, исполнительница Сабрина Карпентер и другие.

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Так, Перри вышла в свет в кожаном платье Balenciaga, которое частично оголяла ее тело, а Карпентер выступила перед фанатами в мини-платье с вырезом в виде сердца на груди.

Ранее в июне нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе неожиданно задал новый модный тренд у болельщиков. На одной из игр Евро-2024 футболист получил перелом носа, из-за чего ему приходится выходить на поле в специальной маске для лица. Журналисты заметили, что вслед за спортсменом в аналогичных масках на матчи принялись приходить и болельщики.