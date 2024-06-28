Пластический хирург рассказал, как совмещать пластическую хирургию и косметику

Пластические операции пользуются спросом у всех возрастов, а рынок оказываемых услуг растет год от года. Как следствие, возникает закономерный вопрос: когда обращаться к косметологу, а когда — к пластическому хирургу? В том, как эффективно сочетать работу этих специалистов, разбиралась Ева.Ру вместе с пластическим хирургом, офтальмологом Ольгой Громовой.

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Как правило, клиентами пластических хирургов становятся женщины старше 40 лет, так как зачастую именно в этом возрасте начинают проявляться первые видимые признаки старения. Разумеется, это усредненные данные — по факту же каждый случай индивидуален, и определяется как типом старения, так и наличием показаний к проведению пластической операции.

Однако в последние годы мы видим повышенный интерес к проведению вмешательств у девушек молодого возраста. Уже буквально после наступления совершеннолетия многие из них решаются на такие процедуры как темпоральный лифтинг, контурная пластика, увеличение или подтяжка груди, а также корректировка послеродовых изменений с помощью пластической хирургии.

Но всегда ли надо сразу прибегать к пластике в погоне за красотой или порой все же достаточно вмешательства грамотного косметолога? А также как эффективно сочетать работу этих специалистов рассказала пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова.

Какие операции можно сочетать с популярными косметологическими процедурами, а какие, напротив, ни в коем случае нельзя?

— В целом косметологические процедуры совместимы с пластическими операциями. Даже если косметолог где-то ошибется, пластическому хирургу не составит труда исправить ошибку коллеги. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Например, популярный RF-лифтинг отлично сочетается с блефаропластикой, но абсолютно несовместим с темпоральным лифтингом или круговой подтяжкой лица — вместе они могут дать обильное кровотечение, и в результате придется все расшивать и искать причину.



Какие манипуляции у косметолога можно сделать накануне пластической операции?

— У каждого пластического хирурга есть свои предпочтения. Своим пациентам накануне пластической операции я рекомендую все-таки ботокс.



Почему косметология никогда не заменит пластику?