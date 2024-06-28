В Оренбурге зарегистрируют брак с помощью искусственного интеллекта

29 июня, в День молодежи, в Оренбурге произойдет событие, которое, несомненно, войдет в историю: пара, Алена Субботина и Дмитрий Липунов, зарегистрирует свой брак с помощью искусственного интеллекта. Это событие состоится на главной площадке фестиваля Дня молодежи, перед музеем истории Оренбурга, в 19:40. Выездная регистрация станет не просто формальностью, а настоящим шоу, где ведущим выступит искусственный интеллект.

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Нейросеть не только проведет саму церемонию, но и расскажет историю любви Алены и Дмитрия, начиная с момента их знакомства, и до предложения руки и сердца, которое Дмитрий сделал своей возлюбленной на свадьбе родственников. Влюбленные, проживающие в селе Нижняя Павловка, познакомились через общих друзей. Их история – это классический пример любви с первого взгляда, которая переросла в серьезные отношения, увенчавшиеся решением связать себя узами брака.

Выбор искусственного интеллекта в качестве регистратора - решение смелое и современное. Оно символизирует не только стремление молодой пары идти в ногу со временем, но и признание роли технологий в нашей жизни. Это событие станет ярким доказательством того, как искусственный интеллект может изменить нашу жизнь, привнося в нее новую динамику и творческие решения.

Ранее мы сообщали, что в Астраханской области молодежный парламент при региональной Думе по поручению председателя Игоря Мартынова с помощью разных форматов выстраивает отношения с молодежными сообществами. В рамках этой работы в Штабе общественной поддержки проведена деловая игра «Стань министром по молодежной политике».