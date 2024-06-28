Фигуристка Алина Загитова решилась на брекеты ради красоты

Российская фигуристка Алина Загитова оценила изменения в своей внешности фразой «красота требует жертв». Соответствующая публикация появилась в сообществе спортсменки в соцсети «Вконтакте».

© Социальные сети

22-летняя спортсменка записала видео, в котором предстала в черном комбинезоне, состоящем из облегающей кофты с молнией и свободных шорт.

«Друзья, если вы смотрите это видео, значит, вам сто процентов интересно, что во мне изменилось. Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты. Очень долго решалась на это и, как видите, решилась», — рассказала девушка.



© Социальные сети

Загитова сопроводила пост снимком, на котором она запечатлела себя с брекетами на зубах.

В мае Загитова поделилась с фанатами снимками в откровенном наряде. Фигуристка позировала перед камерой в корсетном мини-платье белого цвета.