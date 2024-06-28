Как создать объемную прическу

Объемные волосы в тренде

Объем в моде! В TikTok туториалы для пышных волос набирают миллионы просмотров, а бьютиголики до сих пор восхищаются прической Майли Сайрус с «Грэмми».

Чтобы создать небрежные волны с внушительным объемом, рекомендуем начинать сушку с прикорневой зоны, задавая волосам нужное направление. Локоны должны выглядеть максимально небрежно и естественно. Даже если на их создание с помощью щетки-брашинга или горячих стайлеров вы потратили больше получаса, этого не должно быть заметно по конечному результату. Финальным штрихом не забудьте прочесать пряди расческой с широкими зубчиками и щедро нанести финишный спрей. Объем у корней можно дополнительно закрепить сухим шампунем или текстурайзером.