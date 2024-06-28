«Множество натуральных ингредиентов»‎: косметолог рассказал о корейской косметике

Корейская косметика появилась на полках магазинов относительно недавно, но у этих средств уже есть настоящая армия поклонниц. Все дело в том, что это не просто кремы, сыворотки и маски — это целая философия по уходу за собой, тренд даже получил собственной название, K-Beauty. И ей определенно стоит поучиться, даже если в целом вы предпочитаете какие-то другие бренды и марки.

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Корейская философия ухода за кожей

В отличие от западных стран, где мы начинаем действовать только тогда, когда первые признаки старения уже заметны, кореянки вкладывают деньги в хороший уход за кожей уже в молодом возрасте: чуть ли не с детского сада у каждой девочки есть своя собственная косметичка, в которой необходимый для ухода за собой минимум. Ну, хорошо, с подросткового возраста — уж точно. Их философия заключается в том, что при хорошем уходе за кожей макияж практически не нужен.

Инновационные продукты

Корея на сегодняшний день является первопроходцем в мире ухода за кожей со своими инновационными разработками. Корейские средства по уходу за кожей во многом интереснее и эффективнее, чем средства по уходу за кожей на Западе.

«Из-за огромного количества предложений и конкуренции на бьюти-рынке на косметические компании оказывается большое давление. Каждый корейский бренд по уходу за кожей стремится вывести на рынок лучшие продукты. Они вкладывают много времени и средств в разработку новых уходовых средств. Крупные бренды часто имеют собственную лабораторию, где разрабатывают новые эффективные кремы и сыворотки», — объясняет косметолог Лиана Давыдова.



Дешевле

Дешевые средства по уходу за кожей часто ассоциируются с худшим качеством, но это не так в случае с продукцией K-beauty. Азиатский рынок красоты очень насыщен, конкуренция огромная, поэтому приходится брать не только качеством, но и стоимостью. Поэтому цены на корейские средства часто ниже, чем у западных брендов.

Уход за собой — роскошь

Корейская процедура ухода за кожей, состоящая из 10 этапов, требует много времени. Это время рассматривается не как скучная рутина, а как настоящее искусство радовать себя, любимую. Средства просты в использовании, часто имеют приятную текстуру и забавную упаковку. Принцип простой: одна проблема или задача — одна бутылочка или баночка, а кремы «15 в 1 для лица, рук и пяток» у корейских дам не в ходу.

Натуральные ингредиенты

«В корейских средствах по уходу за кожей используется множество натуральных ингредиентов, которые нечасто встретишь в других средствах по уходу за кожей. Примером может служить слизь улитки, которая уменьшает шрамы и пигментацию. Эти полезные свойства были обнаружены в Корее, и с тех пор улиточная слизь используется во многих продуктах по уходу», — рассказывает Лиана.



Очень часто в кремах, лосьонах и масках используются мед, прополис, ягоды, цветы и травы. Несколько корейских брендов предлагают органическую косметику. Она часто бывает гипоаллергенной — в ней минимум синтетических ингредиентов, то есть самое эффективное и необходимое, что нужно нашей коже. Отмечается и высокая эффективность корейской косметики. Вместо агрессивного спирта обычно используются кислоты, что говорит о безопасности.

Мягкие формулы

«Поскольку корейские средства по уходу за кожей содержат много эффективных натуральных ингредиентов, в них меньше жестких химических веществ, которые используются в других средствах по уходу за кожей. Поэтому средства K-beauty очень подходят для людей с чувствительной кожей», — подчеркивает косметолог.



Глубокий уход

Корейская философия предполагает естественную красоту, основой которой является красивая кожа. Чтобы получить и сохранить ровное сияющее лицо, его нужно питать и ухаживать за дермой до самых глубоких слоев. Продукты K-beauty разработаны таким образом, что обеспечивают интенсивное увлажнение до самых глубоких слоев эпидермиса, в результате чего кореянки действительно очень долго выглядят молодыми и цветущими.