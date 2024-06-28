Хирург перечислил способы сохранить грудь после пластики

Большинство женщин уверены, что одной лишь операции будет достаточно для получения идеальных форм. На самом деле, красивая грудь — работа и врача, и пациента. Вячеслав Балкизов, пластический хирург, дал несколько рекомендаций, которые помогут как минимум не испортить работу врача и поддержать грудь в идеальном состоянии долгие годы.

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Подбор специального белья

Все рекомендации по поддержке формы груди можно разделить на две части. Первая часть связана с ношением белья. После операции врач обязательно порекомендует компрессионное и объяснит, в каком режиме, сколько часов в день и сколько недель нужно его носить. Вячеслав:

«Как правило, такое белье носят от 3 до 6 недель».



Упускать этот момент ни в коем случае нельзя. Дело в том, что шов находится под грудью, и он испытывает определенную нагрузку. Плюс, грудь всегда склонна к птозу, даже если у вас нет проблем с качеством кожи, просто из-за силы земного притяжения. Чтобы поддерживать грудь и минимизировать нагрузку на шов, грамотные специалисты обязательно предписывают ношение белья.

Далее компрессионное белье нужно заменить поддерживающим. Как говорит наш эксперт, это может быть просто комфортный и правильно подобранный бюстгальтер или же может быть спортивный топ, как вариант — кроп-топ. Даже если вам кажется, что ваша грудь уже не нуждается в специальном белье, следуйте в этом вопросе рекомендациям своего хирурга.

Питание и сон нуждаются в коррекции

Вторая часть рекомендаций связана с общими правилами восстановления после операционного вмешательства. Даже щадящая операция — это стресс для организма. Поэтому важно соблюдать режим сна и отдыха, следить за питанием, дозировать физические нагрузки или же вовсе их избегать — конкретные подробные рекомендации обязательно даст врач при выписке.

Поклонницы спортивного образа жизни могут спросить, почему же такие жесткие правила в отношении физических нагрузок. Все дело в том, что слишком активные тренировки, особенно разработка мышц груди, предплечий, могут спровоцировать смещение импланта и в целом оказать ненужное давление на швы, которые заживут не так красиво, как бы вам того хотелось.