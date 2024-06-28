Врачи спасли девушку с пятью тромбами и некрозом в мышцах

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли девушку, у которой образовалось пять тромбов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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По информации ведомства, 31-летняя пациентка на протяжении нескольких месяцев испытывала дискомфорт в ногах во время занятий спортом.

«В один из визитов в фитнес-клуб она почувствовала себя совсем плохо. Скорая помощь доставила ее в Склиф. Во время ангиографического обследования во флагманском центре института врачи выяснили, что у пациентки перекрыты тромбами брюшная аорта, артерии, питающие кишечник, и бедренные артерии, а в мышцах голеней уже начался некроз из-за недостатка кровоснабжения. <...> Кроме этого, врачи Института Склифосовского обнаружили тромб в левом желудочке сердца девушки», – рассказали в пресс-службе.



Эксперты подчеркивают, что в подобных случаях без своевременной медицинской помощи смертельный исход наступает с вероятностью 90%. Пациентку оперировали одновременно несколько бригад специалистов.

«Благодаря возможностям гибридной ангиографической операционной флагманского центра врачи провели все этапы диагностики и операции одновременно. Раньше пациентам с таким массивным тромботическим поражением проводили операции в разных операционных, последовательно. В случае с поступившей пациенткой промедление и разделение этапов по времени могло быть смертельным. Самое главное – врачам удалось спасли жизнь пациентке. Сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги предотвратили развитие гангрены кишечника и ног, а также риски тромбоэмболии из левого желудочка сердца», – приводятся в сообщении слова заведующего научным отделением неотложной сосудистой хирургии НИИ Игоря Михайлова.



В пресс-службе добавили, что операция прошла успешно, сейчас пациентка проходит реабилитацию. В дальнейшем для определения причин тяжелого нарушения свертывающей системы крови ей предстоит наблюдаться у профильных специалистов.