Ханна объяснила, как сохраняет свои волосы во время гастролей

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) ответила хейтерам на частый вопрос о своей внешности фразой «для тупых поясняю». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Сначала 33-летняя исполнительница показала многочисленные вопросы подписчиков, которые поинтересовались, зачем она носит парики.

«Фу... эти парики как всегда», «Парик на голове всегда?», «В парике? Серьезно?», «Зачем Ханне нелепые парики?», — высказались они.



Звезда объяснила, что из-за постоянных гастролей ее волосы подвергаются воздействию химических средств и горячих инструментов. По ее словам, чтобы сохранить качество своих волос, она использует парики. Кроме того, знаменитость объяснила, что искусственные волосы позволяют ей регулярно менять образы.

«Для тупых — не побоюсь этого слова — людей поясняю... Я артист. У меня постоянно съемки и гастроли! Я делаю укладки чаще, чем большинство чистит зубы. И, чтобы сохранить свои волосы, я использую парики! Для меня это: первое — безопасность моих волос, второе — классное дополнение к образу», — заключила она.



Ранее в июне певица Ханна раскрыла правду о своих пластических операциях. По словам исполнительницы, на самом деле она не делала пластику груди.