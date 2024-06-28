Звезды неожиданно вернули в моду одну странную обувь

Знаменитости неожиданно вернули в моду обувь в виде носков, которую обозреватели считают странной. Об этом пишет New York Post (NYP).

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Звезды начали массово появляться на публике в ботинках и кроссовках, дизайн которых имитирует носки. Тренду успели последовать певица Рианна, музыкант Мэттью Хили, актер Дик Ван Дайк и другие инфлюэнсеры. Подобная обувь уже была актуальной несколько лет назад, а в текущем сезоне вновь обрела популярность, уточняют модные редакторы.

Ранее появилась информация о популярности еще одного странного тренда — микрошорт у мужчин. Критики обратили внимание на то, что знаменитости стали массово появляться на публике в микрошортах, которые традиционно носят женщины. Среди звезд, задавших тенденцию, — актеры Пол Мескал и Крис Пайн, а также телезвезды Джереми Аллен Уайт и Дональд Гловер.