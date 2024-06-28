«Король Лев»: новая коллекция одежды от Balmain и Disney

Показ был посвящён 30-летию выхода на экраны одноимённого мультфильма в 1994-м году.

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Всего через несколько дней после создания образа Джиджи Хадид для выставки Vogue World 2024 Оливье Рустен снова «отличился» в публичном пространстве. На этот раз с неожиданным партнёрством. К 30-летию выхода на широкие экраны мультфильма киностудии Disney «Король Лев» дизайнер объединил усилия с гигантом сферы развлечений и создал коллекцию готовой одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, навеянную сюжетом анимационной картины.

Для Оливье эта коллаборация стала «исполнением мечты», закольцевавшим его первый просмотр «Короля Льва» в 9-летнем возрасте.

«Даже сейчас, почти три десятилетия спустя, я могу закрыть глаза и проиграть эту невероятную смесь музыки, картинок и эмоций», - написал он в соцсетях.



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Совершенный союз свободолюбивой изысканности Balmain и вневременной универсальности фильма как феномена взросления, линия Рустена имеет богатую почву для основания.

«Вселенная «Короля Льва» так вдохновляет, сценарий и персонажи так прекрасны по цвету и текстуре», - рассказал модельер в интервью Hypebeast. – Я был просто покорён физическими аспектами и историей так же, как и посылами судьбы, наследия и стойкости. Создание этой коллекции было актом любви».



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В партнёрстве также участвовали и молодые африканские художники. Ника Мтвана и Кассиус Кумало создали загадочные изображения для различных футболок, топов и платьев. Камерунец Энфант Прекок изобразил Симбу на пальто, костюмах, платьях и сумках. Коллекция стала своего рода подтверждением идентичности и эволюции Рустена как человека, так и творческой единицы.

«Будучи приёмным ребёнком, я рассматриваю самого себя как Симбу. Одинокий львёнок, создавший собственную уникальную семью во время поиска правды о своём происхождении, - сообщил модельер. – Эту смесь стойкости и наследия я интегрирую в свои дизайны для Balmain».

