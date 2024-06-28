Семь фатальных ошибок при выборе свадебного платья

Чтобы день свадьбы запомнился искренними эмоциями и безудержным весельем, важно выбрать «то самое» платье, которое будет выгодно подчеркивать ваши достоинства, не спадет, не натрет, не потеряет товарный вид раньше времени и позволит вам чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня. А чтобы так и было — рекомендуем не совершать следующие 7 ошибок.

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Избыток советчиков

Привлечение слишком большого количества людей к выбору платья может стать большой ошибкой — ведь сколько людей, столько и мнений. Помните, что это ваше платье — и нравиться оно должно в первую очередь вам. Мама, бабушка, тетя, сестра, подруги и кто бы то ни было еще могут давать советы из самых добрых побуждений, но в круговороте из мнений определиться с выбором будет в разы сложнее. Эксперты советуют брать с собой не больше двух близких человек, которые разделяют ваши вкусы и не склонны навязывать свое мнение.

Предубеждения

Предварительный поиск референсов может быть хорошей идеей, чтобы понять, к чему лежит душа, но не стоит примерять только один единственный фасон, выбранный по фотографии в Сети. Попробуйте разные варианты, чтобы не упустить идеальное платье: поход по магазинам вас ни к чему не обязывает. Кто знает, возможно, вы влюбитесь в пышный вариант вместо облегчающего или наоборот — дайте себе шанс увидеть себя разной, прежде чем принимать окончательное решение.

Поиск готового варианта

Не расстраивайтесь, если «то самое» платье никак не удается найти. Возможно, нужно лишь немного подогнать по фигуре один из симпатичных вам вариантов. Главное, выбрать идеальное время для переделки — с одной стороны, чтобы мастеру точно было достаточно времени, чтобы выполнить заказ, с другой — чтобы к моменту свадьбы не пришлось перешивать его повторно. Небольшие изменения в конструкции помогут подогнать выбранное платье под индивидуальные особенности вашего тела.

Нереалистичные ожидания

Даже самое красивое платье в мире не заставит вас полюбить свое тело — если вы кажетесь себе слишком пышной или худой во всех фасонах кряду, возможно, вам стоит поработать над принятием себя, а уже затем вернуться в свадебный салон. Кроме того, нужно учитывать место проведения торжества и сезон. Длинный шлейф, например, едва ли будет уместен на природе, а открытые плечи — в мороз. Убедитесь, что платье позволяет вам не только сногсшибательно выглядеть, но и чувствовать себя непринужденно, а также свободно передвигаться. Иначе особенный праздник превратится в утомительное испытание.

Примерки вне бюджета

Заранее определите, сколько денег вы готовы потратить, и сообщите продавцам о своем бюджете. Может возникнуть соблазн примерить самое дорогое платье в магазине, но будьте уверены — в вашем ценовом диапазоне наверняка найдется вариант не хуже. Нет смысла расстраиваться, если вы не можете себе позволить дорогие образцы: просто продолжайте поиски в своем сегменте. Не лишним будет проверить стоимость выбранной модели в онлайн-магазинах — свадебные товары зачастую продаются по завышенной цене.

Неподходящее белье

Чаще всего идеальным выбором будут «бесшовные» трусики и телесного цвета бюстгальтер без бретелей, но некоторые невесты предпочитают корректирующее белье. В общем, стоит примерять платья в том комплекте, в котором планируете быть на свадьбе, или аналогичном, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сложить о платье верное впечатление. Например, яркое белье может немного просвечивать, тогда как с нейтральным комплектом впечатление будет совершенно иным.

Покупка в последний момент

Покупать платье в последний момент — такая же плохая идея, как и приобрести первое же подходящее по размеру. В первом случае вы можете столкнуться с ситуацией, что вам ничего не подходит, а во втором — разочароваться в своем выборе. Как ни крути, платье — важный элемент церемонии, поэтому к выбору стоит подойти осознанно. Если не уверены, но время позволяет — возьмите время на раздумья. И не забывайте, что фата и аксессуары также требуют внимания.