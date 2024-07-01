Бернар Арно планирует расширять свою модную империю

Одним конгломератом сыт не будешь! Именно так решил владелец LVMH, которому принадлежат бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и многие другие. Поэтому теперь Бернар Арно намерен приобрести долю в не менее известной люксовой компании — Richemont. В её пакет входят такие значимые имена индустрии, как Van Cleef & Arpels, Chloé и Cartier.

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Какую цену Арно придётся заплатить за акции неизвестно. Пока владельцы конгломератов отказались от комментариев. Но Бернар не раз положительно высказывался о руководстве компании и восхищался её ювелирным ассортиментом. Однако один из владельцев компании Йоханн Руперт лично опровергал слухи об объединении конгломератов. Пока речь идёт взаимном диалоге и уважении ценностей друг друга.