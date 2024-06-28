Тренды в одежде, на которые стоит обратить внимание во время экстремальной жары

Посмотрим, как можно пережить высокую температуру без обильного потоотделения.

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На большей части России царит календарное лето – высокая температура и солнечная активность. Не многие чувствуют себя комфортно в жару. В этом обзоре раскроем приёмы того, как надо одеваться, чтобы облегчить себе пребывание на улице. С учётом показанных на мировых подиумах летних коллекций – в Берлине, Милане, Копенгагене и Париже.

Платья макси

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Длинные платья почти всегда правильный выбор для тёплой погоды. Вытянутые, струящиеся силуэты прекрасно сочетают стиль и комфорт, а с правильными аксессуарами идеальны для широкого спектра событий. Если сшить их из лёгких и натуральных тканей – льна, вискозы, шёлка и др., то они будут дышащими и тактильно очень приятными. А это значит, что в жару вы не будете сильно потеть. Свободная форма обеспечивает максимум свободы движения и мягко обволакивает тело. В то же время длинные платья предлагают хорошую защиту от солнечного излучения. Поэтому и неудивительно, что макси можно было увидеть на подиумах от Берлина до Копенгагена. Датский бренд LoveChild 1979 предложил белые макси, что благодаря светоотражению очень хорошо подходит для установившейся жары.

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Прозрачность

Ещё одно свойство, на этот раз, лёгких тканей, обеспечивающих комфортное существование на улице с температурой выше +25. Датский производитель одежды A. Roege Hove сделал модный заныр на Неделе моды в Копенгагене, представив прозрачные топы, рубашки с длинными рукавами, шорты, платья и даже брюки-капри. Прозрачные материалы были также популярны и на показах в Милане. Например, в форме асимметричного платья из шифона Antonio Marras, длинного платья-халтера из белого хлопкового кружева Alberta Ferretti или комбинации сетчатой рубашки и юбки миди Sportmax.

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Вырезы

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Если столбик термометра упорно ползёт к 30-и градусам, синтетические материалы, которые часто используют для прозрачных туалетов, неприемлемы. На помощь могут прийти модели с различными вырезами. Тренд прекрасно удовлетворяет нужды во время тёплых летних дней, поскольку позволяет коже дышать, а, значит, и охлаждаться. Вариативность моделей с вырезами огромна: от невероятно элегантных образов, которые можно было увидеть у Valentino на Неделе моды в Париже, до соблазнительных платьев Versace и Mugler.