Тренды в одежде, на которые стоит обратить внимание во время экстремальной жары

Три тренда в одежде для экстремальной жары
Посмотрим, как можно пережить высокую температуру без обильного потоотделения.
На большей части России царит календарное лето – высокая температура и солнечная активность. Не многие чувствуют себя комфортно в жару. В этом обзоре раскроем приёмы того, как надо одеваться, чтобы облегчить себе пребывание на улице. С учётом показанных на мировых подиумах летних коллекций – в Берлине, Милане, Копенгагене и Париже.
Платья макси
Длинные платья почти всегда правильный выбор для тёплой погоды. Вытянутые, струящиеся силуэты прекрасно сочетают стиль и комфорт, а с правильными аксессуарами идеальны для широкого спектра событий. Если сшить их из лёгких и натуральных тканей – льна, вискозы, шёлка и др., то они будут дышащими и тактильно очень приятными. А это значит, что в жару вы не будете сильно потеть. Свободная форма обеспечивает максимум свободы движения и мягко обволакивает тело. В то же время длинные платья предлагают хорошую защиту от солнечного излучения. Поэтому и неудивительно, что макси можно было увидеть на подиумах от Берлина до Копенгагена. Датский бренд LoveChild 1979 предложил белые макси, что благодаря светоотражению очень хорошо подходит для установившейся жары.
Прозрачность
Ещё одно свойство, на этот раз, лёгких тканей, обеспечивающих комфортное существование на улице с температурой выше +25. Датский производитель одежды A. Roege Hove сделал модный заныр на Неделе моды в Копенгагене, представив прозрачные топы, рубашки с длинными рукавами, шорты, платья и даже брюки-капри. Прозрачные материалы были также популярны и на показах в Милане. Например, в форме асимметричного платья из шифона Antonio Marras, длинного платья-халтера из белого хлопкового кружева Alberta Ferretti или комбинации сетчатой рубашки и юбки миди Sportmax.
Вырезы
Если столбик термометра упорно ползёт к 30-и градусам, синтетические материалы, которые часто используют для прозрачных туалетов, неприемлемы. На помощь могут прийти модели с различными вырезами. Тренд прекрасно удовлетворяет нужды во время тёплых летних дней, поскольку позволяет коже дышать, а, значит, и охлаждаться. Вариативность моделей с вырезами огромна: от невероятно элегантных образов, которые можно было увидеть у Valentino на Неделе моды в Париже, до соблазнительных платьев Versace и Mugler.