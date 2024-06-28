Регистрация брака с помощью искусственного интеллекта и обувь с иллюзией стопы: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Наталья Водянова пришла на показ в платье 18-летней давности.

Модель пришла на показ Vogue World, который проходил в Париже, в архивном платье модного дома Dolce & Gabbana с драгоценными камнями из коллекции осень-зима 2006 года. Известно, что знаменитость снималась в данном наряде для обложки журнала Vogue вместе с дочерью Невой 18 лет назад.

Собчак высмеяли в сети за обувь с иллюзией стопы.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фото в необычной обуви и была высмеяна в сети. В качестве обуви она выбрала черные туфли на каблуках с иллюзией стопы бренда Schiaparelli. Известно, что стоимость данной пары изделий составляет 3,3 тысячи евро (212 тысяч рублей).

Мбаппе задал новый модный тренд.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе неожиданно задал новый модный тренд. На одной из игр Евро-2024 футболист получил перелом носа, из-за чего ему приходится выходить на поле в специальной маске для лица. Журналисты заметили, что вслед за спортсменом в аналогичных масках на матчи принялись приходить и болельщики.

В Оренбурге зарегистрируют брак с помощью искусственного интеллекта.

29 июня, в День молодежи, в Оренбурге произойдет событие, которое, несомненно, войдет в историю. Нейросеть не только проведет саму церемонию, но и расскажет историю любви Алены и Дмитрия.