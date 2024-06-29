54-летнюю невесту Безоса засняли в боди с глубоким декольте

54-летняя невеста Безоса в боди с глубоким декольте отдохнула с бывшим мужем на пляже
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Ее снимки публикует Daily Mail.
54-летнюю репортершу засняли у океана в коротких джинсовых шортах, боди черного цвета с глубоким декольте и розовых кроссовках. При этом волосы знаменитость собрала в хвост, надев также солнцезащитные очки. Известно, что она отдыхала вместе с бывшим мужем Энтони Гонзалезом и его супругой.
В январе Санчес также вышла в свет в откровенной одежде. Она надела черное прозрачное кружевное платье в пол, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.