54-летнюю невесту Безоса засняли в боди с глубоким декольте

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Ее снимки публикует Daily Mail.

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54-летнюю репортершу засняли у океана в коротких джинсовых шортах, боди черного цвета с глубоким декольте и розовых кроссовках. При этом волосы знаменитость собрала в хвост, надев также солнцезащитные очки. Известно, что она отдыхала вместе с бывшим мужем Энтони Гонзалезом и его супругой.

В январе Санчес также вышла в свет в откровенной одежде. Она надела черное прозрачное кружевное платье в пол, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.