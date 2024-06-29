Никола Ди Феличе показал коллекцию Jean Paul Gaultier Couture осень 2024

Пожалуй, Никола Ди Феличе — самый молодой дизайнер из всех, кто принимал участие в гостевом проектировании коллекций Jean Paul Gaultier с момента запуска проекта в середине пандемии. Фактически, его дебют в Courrèges состоялся в том же 2021 году, когда эта концепция коллабораций Gaultier только стартовала. Но если у Ди Феличе меньше опыта показов, чем у его предшественников, таких как Читосе Абе из Sacai или Оливье Рустен из Balmain, то на сегодняшней презентации это было совершенно незаметно.

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В штаб-квартире JPG было жарче, чем в преисподней, и дело было не только в том, что отключился кондиционер, или в том, что мансарды превратили подиум в настоящую теплицу. С тех пор, как Ди Феличе пришел в Courrèges, он вытащил этот дом моды из спячки наследия, превратив его в марку для молодых людей, ищущих сексуальную одежду для клубов и крутые виниловые комплекты, которые напоминают о его космическом происхождении, не зацикливаясь на нём.

Ди Феличе был ещё мальчишкой в ​​Бельгии, когда Мадонна впервые надела конусообразный бюстгальтер Gaultier, но французский дизайнер произвёл на него сильное впечатление:

«Для меня и для многих квир-людей, не таких как все, из деревни — со всего мира — он олицетворял Париж, город, где возможно всё. Он был первым, кто действительно праздновал непохожесть. Все помнят это о нём, и это хорошо, потому что он действительно это сделал».



Коллекция рассказывала историю парижского выскочки, одетого в закрытую одежду: жакеты и платья с длинными рукавами, длинные юбки и воротники, поднимающиеся к лицу. По мере того, как шоу продолжалось, голова, а затем плечи постепенно обнажались, и к концу платья слетали с бёдер, а руки просовывались в прорези ткани в эротическом жесте, похожем на тот, который вызвал такой ажиотаж на последнем шоу Courrèges от Ди Феличе. Одежда также переходила от тёмного к светлому.

Для каждого из образов на доске у Ди Феличе был один из архива, который его вдохновлял. Однако красной нитью коллекции стали крючки и петли. Обнаружив в архиве лоскут ткани, вышитый ими, он использовал их в качестве соединительной ткани для прямоугольников и квадратов, которые он драпировал и скручивал в свои узкие, облегающие фигуру формы из габардина, газара и тафты — тканей, которые он никогда не мог себе позволить в Courrèges.

«Благодаря этой технике я смог сделать драпировки, которые были бы невозможны без нее», — сказал он.



Более того, крючки и петли можно регулировать, позволяя владельцу одежды самостоятельно выбирать степень обнажённости. Та же концепция адаптивности применялась к комбинации, которую носили расстёгнутой до талии, обнажая безрукавный топ под ней, на котором крючки и петли были нашиты как заклёпки. Одновременно сильная и хрупкая, как кольчужное платье, сделанное из 40 000 соединенных крючков и петель. Для тех, кто еще не знал об этом благодаря его работе в Courrèges, это шоу подтвердило: Ди Феличе — большой, большой талант.