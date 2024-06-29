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Молодой гость: Никола Ди Феличе показал коллекцию для Jean Paul Gaultier Couture осень 2024

Пожалуй, Никола Ди Феличе — самый молодой дизайнер из всех, кто принимал участие в гостевом проектировании коллекций Jean Paul Gaultier с момента запуска проекта в середине пандемии. Фактически, его дебют в Courrèges состоялся в том же 2021 году, когда эта концепция коллабораций Gaultier только стартовала. Но если у Ди Феличе меньше опыта показов, чем у его предшественников, таких как Читосе Абе из Sacai или Оливье Рустен из Balmain, то на сегодняшней презентации это было совершенно незаметно.

Никола Ди Феличе показал коллекцию Jean Paul Gaultier Couture осень 2024
© Mainstyle

В штаб-квартире JPG было жарче, чем в преисподней, и дело было не только в том, что отключился кондиционер, или в том, что мансарды превратили подиум в настоящую теплицу. С тех пор, как Ди Феличе пришел в Courrèges, он вытащил этот дом моды из спячки наследия, превратив его в марку для молодых людей, ищущих сексуальную одежду для клубов и крутые виниловые комплекты, которые напоминают о его космическом происхождении, не зацикливаясь на нём.

Ди Феличе был ещё мальчишкой в ​​Бельгии, когда Мадонна впервые надела конусообразный бюстгальтер Gaultier, но французский дизайнер произвёл на него сильное впечатление:

«Для меня и для многих квир-людей, не таких как все, из деревни — со всего мира — он олицетворял Париж, город, где возможно всё. Он был первым, кто действительно праздновал непохожесть. Все помнят это о нём, и это хорошо, потому что он действительно это сделал».

Коллекция рассказывала историю парижского выскочки, одетого в закрытую одежду: жакеты и платья с длинными рукавами, длинные юбки и воротники, поднимающиеся к лицу. По мере того, как шоу продолжалось, голова, а затем плечи постепенно обнажались, и к концу платья слетали с бёдер, а руки просовывались в прорези ткани в эротическом жесте, похожем на тот, который вызвал такой ажиотаж на последнем шоу Courrèges от Ди Феличе. Одежда также переходила от тёмного к светлому.

Для каждого из образов на доске у Ди Феличе был один из архива, который его вдохновлял. Однако красной нитью коллекции стали крючки и петли. Обнаружив в архиве лоскут ткани, вышитый ими, он использовал их в качестве соединительной ткани для прямоугольников и квадратов, которые он драпировал и скручивал в свои узкие, облегающие фигуру формы из габардина, газара и тафты — тканей, которые он никогда не мог себе позволить в Courrèges.

«Благодаря этой технике я смог сделать драпировки, которые были бы невозможны без нее», — сказал он.

Более того, крючки и петли можно регулировать, позволяя владельцу одежды самостоятельно выбирать степень обнажённости. Та же концепция адаптивности применялась к комбинации, которую носили расстёгнутой до талии, обнажая безрукавный топ под ней, на котором крючки и петли были нашиты как заклёпки. Одновременно сильная и хрупкая, как кольчужное платье, сделанное из 40 000 соединенных крючков и петель. Для тех, кто еще не знал об этом благодаря его работе в Courrèges, это шоу подтвердило: Ди Феличе — большой, большой талант.

Тренды
Мадонна
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Салат оливье