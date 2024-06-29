Мария Горбань задает тренд на слитные купальники

Звезда российских сериалов Мария Горбань, как человек, который большую часть года живет на берегу океана, просто обязана иметь в своем арсенале несколько удобных и стильных купальников.

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Выбрали 7 классных и довольно лаконичных моделей, которыми актриса щеголяет где-то на островах.

Мария Горбань честно признается, что просто не может долго находится вдали от большой воды. Конечно, при таком образе жизни в арсенале звезды должно быть немало классных купальников. Примечательно, что в последнее время Мария выбирает исключительно слитные модели — лаконичные или оригинальные, с принтом или без. Но каждый купальник Горбань идеально сидит на ее стройной фигуре.

Темная модель без лямок, но с провокационными вырезами в районе талии великолепно подчеркнула грудь актрисы.

Схожий купальник, но желтого цвета и на этот раз с бретельками, сделал Марию еще более яркой, а также отлично подчеркнул ее красивый загар.

Светлая модель с коричневым принтом придала Горбань особого шарма и в то же время сделала ее образ легким и немного легкомысленным.

Красный купальник в стиле спасателей Малибу был отличным решением и великолепно подчеркнул идеальную фигуру актрисы.

Нежный оттенок фиолетового цвета — отличный выбор ждя купальника. Свою лаконичную модель Мария дополнила розовой рубашкой и банданой.

Романтичная и в тоже время притягательная русалочка Горбань в светлом пляжном наряде с кокетливой отделкой на вырезах.

Ну, и в финале самый модный принт этого века. Животная тематика уже давно ворвалась в нашу жизнь, поэтому неудивительно. Хотите быть царицей пляжа? Анималистичный принт в помощь.