В Госдуме призвали «оставлять выбор за женщиной» в вопросах беременности

Если она «не успевает» сделать аборт в течение 10 недель, должна быть возможность продлить срок до 12.

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С введением более радикальных мер есть риск, что девушка проведёт операцию криминальным путём.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила член комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Римма Утяшева.

«11-12 недель — там больше осложнений. Могут быть кровотечение и травматизм органа, другие осложнения, но это ничего не меняет. Если женщина решила эту беременность не оставлять — она не оставит. Мы должны указать женщине, что 9-10 недель — более оптимальный срок минимизации осложнений. Но мы должны в исключительных случаях до 12 недель оставить. Допустим, она не успела в эти 10 недель — до 12 недель. Мы имеем возможность прерывать нежеланную беременность, потому как, если сейчас мы ей не предложим, она проведёт, но криминально. Поэтому выбор за женщиной надо оставлять».



Сегодня в ГД предложили сократить срок прерывания беременности по желанию до 9 недель. Сейчас он составляет 12 недель. Проработать этот вопрос Минздраву рекомендовал думский комитет по охране здоровья. Также ведомству предлагается подготовить изменение в законодательство о том, что социальным показанием для аборта будет беременность, наступившая после изнасилования, пишет РИА Новости.