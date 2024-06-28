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«Невозможно было смотреть»: Костюшкин признался, что сделал пересадку волос

Певец и участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» признался, что сделал пересадку волос, а также колол ботокс. По словам артиста, до пересадки он не мог на себя смотреть. Он также отметил, что не считает косметические процедуры исключительно женской прерогативой.

Костюшкин признался, что сделал пересадку волос
© РИА Новости

Год назад был период, когда я сделал себе пересадку волос. У меня пошли лысины, я утром просыпался, смотрел на себя в зеркало и думал: «Кто этот отвратный мужик в зеркале?» Невозможно было смотреть на себя, я сразу надевал кепку. Поэтому я очень хотел быстренько исправить это положение. Нашел контору в Питере — приехали турки, чтобы сделать пересадку волос. И круто сделали! — рассказал Костюшкин.

При этом ботокс не дал какого-либо заметного результата, добавил певец. Костюшкин объяснил, что у него очень активная мимика, поэтому препарат быстро «вымывается». Он также отметил, что не исключает возможности операции по круговой подтяжке лица через 10 лет.

В марте стало известно, что бывшие участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь готовы выступать вместе в рамках своего звездного дуэта, однако с важным условием — исполнению подлежат строго хиты группы.