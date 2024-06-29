В Сети бурно обсуждают новое видео с участием 50-летней Кейт Мосс

В разгар карьеры Кейт Мосс, в 90-х, на подиуме пользовалась спросом специфическая внешность, характерная для наркозависимых, — бледная кожа, темные круги под глазами и экстремальная худоба.

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Сама модель во многом задала на тренд на так называемый «героиновый шик», а потому никого и не удивило, когда в 2005 году в Сети попали кадры, на которых она употребляет запрещенные вещества. После скандальных снимков Мосс «отменили», но, пройдя курс лечения, она снова вернулась в строй.

Похоже, в жизни Кейт грядет новый скандал. В Сети завирусилось видео с недавнего показа Dior на парижской Неделе моды, на котором Мосс ведет себя крайне странно: не может усидеть на месте и суетится. Роликом поделился журнал L'officiel в инстаграме*.

«Она просто под наркотиками», «Синдром отмены», «Никогда не уважала ее за зависимости. Не понимаю, откуда у нее фанаты», — высказались пользователи.



Кстати, за последнее время Кейт Мосс чаще критикуют, чем хвалят. Так, например, пользователи не оценили слишком откровенный наряд модели на вечеринке в честь ее 50-летия. А в прошлом году юзеров ужаснули папарацци-фото звезды.

* Запрещен в РФ.