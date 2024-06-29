Анастасия Костенко показала себя спустя четыре месяца после родов

Смотря на Анастасию Костенко, даже и не верится, что она многодетная мама. Младший, Ярослав, появился на свет всего четыре месяца назад, а знаменитость уже почти вернула добеременные формы. Неудивительно, ведь затягивать с восстановлением она не стала и почти сразу после родов принялась приводить фигуру в порядок. Первые месяцы только с помощью питания, а чуть позже подключила растяжку и занятия в спортзале.

© Super.ru

Несмотря на то что цель — похудеть к своему 30-летию — Настя не выполнила, можно с уверенностью сказать: вернулась к своим прежним формам звезда в кратчайшие сроки. В инстаграме* Анастасия поделилась роликом из спортзала, продемонстрировав подкаченный пресс, и сообщила, что сейчас весит 58 килограммов.

«Чуть осталось скинуть. Целый месячный ребенок. 5 кг», — написала она. Уверены, у такой целеустремленной Насти точно все получится!



Кстати, за эти четыре месяца знаменитость успела еще и загреметь в больницу. По какой причине, она не рассказывала, но после делилась тем, что у нее возникли проблемы с грудным вскармливанием. А еще Анастасия уже отвечала на главный вопрос, который волновал ее поклонниц, — рассказала, повлияла ли пластическая операция груди на лактацию.

* Запрещен в РФ.