Новый образ Екатерины Варнавы восхитил публику

Внешность Екатерина Варнавы никогда не оставляла публику равнодушной. Много лет звезду Comedy Club ругали за чрезмерную худобу, а когда артистка поправилась, критики меньше не стало. Актрису даже заподозрили в беременности — позже она объяснила, что набрала 25 килограммов. Екатерине, судя по всему, лишний вес удалось сбросить: на днях ее жестоко захейтили за слишком тонкие ноги. Дело, как мы и думали, оказалось в ракурсе.

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На свежих фото Варнавы подписчики, напротив, по достоинству оценили ее внешность.

«Бесконечные ноги. Катя богиня!», «На этих фото идеально все», «Длиноножка!», «Как же хороша», «Простите, но выглядите о***», — высказались они.



К слову, на днях вышел подкаст с участием Варнавы, в котором она рассказала о тяжелом периоде в жизни. Дело дошло до того, что Екатерина столкнулась с бытовым алкоголизмом — судя по всему, тогда звезда и набрала вес. В том же интервью артистка призналась, что ее единственный брак стал ужасным опытом.

Не знаем наверняка, связаны ли эти события между собой, но главное то, что терапия и работа над собой помогли Екатерине вернуться к прежней жизни.

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