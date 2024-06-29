Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась подробностями пластической операции

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук не скрывала от поклонников, что планирует избавиться от послеродовых недостатков с помощью пластической операции. Девушка достигла феноменальных результатов в похудении после родов, однако некоторые дефекты тела — вроде растянутой кожи живота — не удалось бы устранить даже строжайшей диетой и интенсивными спортивными тренировками. Поэтому когда пару дней назад Ира вышла на связь из клиники, мало кто из подписчиков удивился ее решению (разве что выбору доктора, которого Алана Мамаева обвинила в домогательствах).

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А Пинчук, как и всегда, очень откровенна со своей аудиторией. В запрещенную соцсеть она вышла сразу после процедуры — правда, тогда под действием наркоза ей мало что удалось рассказать, кроме как успокоить фэнов сообщением о том, что с ней все в порядке. Накануне она опубликовала забавное видео, в котором отходит от наркоза, а сегодня наконец смогла поделиться подробностями.

«Чувствую себя хорошо, даже прекрасно. Так и не скажешь, что у меня был восьмичасовой наркоз. Операция была достаточно сложная, но сейчас я себя чувствую просто прекрасно», — рассказала звезда «Дома-2». А заодно и отчитала подписчиков, которые не оценили ее предыдущий ролик.



В общем, судя по всему, Ирина находится в отличной боевой форме. Хотя удивляться на самом деле нечему: учитывая, какой заботой она окружена, иначе и быть не могло. С самого утра супруг Арай Чобанян рядом с ней — радует угощениями и даже массажем ног. И нет, мы не завидуем!

*Запрещен в РФ.