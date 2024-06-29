Эксперт рассказала, как ухаживать за одеждой из льна

Летом 2024 года одежда из льна в тренде как никогда. И не зря: этот натуральный материал отлично подходит для знойных жарких дней. Считается, что лен прочнее хлопка в несколько раз, а значит вещи служат дольше. О том, как ухаживать за льняными изделиями, чтобы сохранить их внешний вид, «Газете.Ru» рассказала эксперт по продукту SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

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По словам эксперта, перед тем как стирать вещь из льна, ознакомьтесь с рекомендациями по уходу, указанными на ярлыке. Если допускается только сухая чистка, не пренебрегайте этим, сдайте вещь в химчистку.

«Перед тем как отправить изделие в стирку, выверните его наизнанку. Используйте только мягкие гели для стирки. Важно не стирать лен со стиральным порошком, особенно с отбеливателем, если это цветное изделие», — объяснила она.



По словам специалиста, рекомендуется стирать лен на деликатных режимах, при температуре воды 30 градусов, с небольшим количеством оборотов барабана при отжиме: так на ткани образуется меньше заломов.

«Лучше стирать льняные изделия отдельно от других типов тканей и не загружать барабан машинки полностью. Это тоже предотвращает появление излишних заломов на одежде и способствует более легкой глажке. Для этого же важно хорошо расправлять изделие сразу после стирки», — рекомендовала Рыжкова.



Гладить льняные вещи лучше всего в слегка влажном состоянии, поэтому не стоит дожидаться их полного высыхания. Лучшего всего использовать режим отпаривания.