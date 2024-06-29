Эксперт рассказала, как ухаживать за одеждой из льна

Продуктолог Рыжкова: со временем цветные изделия из льна могут светлеть
Летом 2024 года одежда из льна в тренде как никогда. И не зря: этот натуральный материал отлично подходит для знойных жарких дней. Считается, что лен прочнее хлопка в несколько раз, а значит вещи служат дольше. О том, как ухаживать за льняными изделиями, чтобы сохранить их внешний вид, «Газете.Ru» рассказала эксперт по продукту SYNERGETIC Ольга Рыжкова.
По словам эксперта, перед тем как стирать вещь из льна, ознакомьтесь с рекомендациями по уходу, указанными на ярлыке. Если допускается только сухая чистка, не пренебрегайте этим, сдайте вещь в химчистку.
«Перед тем как отправить изделие в стирку, выверните его наизнанку. Используйте только мягкие гели для стирки. Важно не стирать лен со стиральным порошком, особенно с отбеливателем, если это цветное изделие», — объяснила она.
По словам специалиста, рекомендуется стирать лен на деликатных режимах, при температуре воды 30 градусов, с небольшим количеством оборотов барабана при отжиме: так на ткани образуется меньше заломов.
«Лучше стирать льняные изделия отдельно от других типов тканей и не загружать барабан машинки полностью. Это тоже предотвращает появление излишних заломов на одежде и способствует более легкой глажке. Для этого же важно хорошо расправлять изделие сразу после стирки», — рекомендовала Рыжкова.
Гладить льняные вещи лучше всего в слегка влажном состоянии, поэтому не стоит дожидаться их полного высыхания. Лучшего всего использовать режим отпаривания.
«Важно помнить, что со временем цветные изделия из льна могут становиться светлее. Это происходит по причине того, что льняное волокно имеет естественные утолщения, из которых цвет вымывается быстрее», — резюмировала эксперт.